Trieste, premiato il lavoro per la città

"Quando si lavora per la città i risultati arrivano". E' questo il primo commento del Sindaco Roberto Dipiazza alla classifica del Sole 24 Ore, che prima il capoluogo regionale, che sale al quinto posto in Italia nella graduatorie per la qualità della vita. "Continuiamo a migliorare la posizione di Trieste nella classifica generale. Oggi siamo quinti, lo scorso anno eravamo sesti, nel 2016 eravamo al decimo posto e nel 2015 eravamo al 34°. L’assessore Giorgio Rossi, insieme al mio portavoce, sta andando a Milano a ritirare il primo premio in uno dei sei parametri principali individuati dal quotidiano economico a livello nazionale".