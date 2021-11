Trieste, prima riunione della Giunta Dipiazza

Si è tenuta nel primo pomeriggio, nella sala del consiglio comunale, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, la prima riunione della Giunta comunale di Trieste, presieduta dal sindaco Roberto Dipiazza, con il segretario generale Giampaolo Giunta e il vicesegretario generale Fabio Lorenzut.

Oltre al primo cittadino, erano presenti: Serena Tonel, vicesindaco e assessore alle Politiche Economiche; Stefano Avian, assessore alle Politiche delle Risorse Umane; Everest Bertoli assessore alle Politiche Finanziarie; Elisa Lodi, assessore alle Politiche del Patrimonio Immobiliare; Carlo Grilli, assessore alle Politiche Sociali; Nicole Matteoni, assessore alle Politiche dell’Educazione e della Famiglia; Giorgio Rossi, assessore alle Politiche della Cultura e del Turismo; Maurizio De Blasio, assessore alle Politiche della Sicurezza Cittadina e Michele Lobianco assessore alle Politiche dei Servizi Generali.

Tra gli atti presi in esame e approvati nel corso di questa prima riunione di giunta, è stato espresso parere positivo alla delibera che consente di organizzare il programma di decorazioni e illuminazioni tematiche relative al Natale a Trieste, per promuovere e fare ancora della città un punto di riferimento per turisti e visitatori durante le festività natalizie e di fine-inizio anno, favorendo anche così la crescita e lo sviluppo economico e turistico del nostro territorio urbano.

Via libera anche alla delibera che autorizza l’istallazione su suolo pubblico, da parte delle farmacie aderenti e interessate, di strutture fisse e leggere per agevolare l’esecuzione di tamponi rapidi, in attuazione al protocollo d’intesa Regione-Federfarma-Assofarma-Farmacie riunite.

Parere positivo infine per la delibera di concessione di impianti sportivi comunali alle ASD Santos Basket Trieste, Montebello don Bosco Trieste, Junior Alpina Baseball Trieste, ASD San Luigi Calcio, Olympic Rock-palestra di arrampicata sportiva, che consentirà alle stesse realtà sportive di accedere al contributo regionale per il finanziamento di interventi di straordinaria manutenzione.