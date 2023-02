Trieste, scambio di auguri con il Corpo consolare

Questa mattina, nel Salone di Rappresentanza del Palazzo del Governo, si è svolto il tradizionale scambio degli auguri con il Corpo consolare.

La cerimonia, a cui hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Trieste e della Regione nonché i vertici delle Forze di polizia territoriali è stata occasione per il Prefetto di Trieste, Pietro Signoriello, per ricordare i proficui rapporti collaborativi che intercorrono tra le rappresentanze diplomatiche e le Amministrazioni italiane a Trieste e in tutto il Friuli Venezia Giulia.

Il Prefetto ha colto l’occasione per sottolineare l’importanza della cooperazione internazionale, unico strumento con il quale possono essere affrontate le sfide che ci attendono, quali le nuove povertà, la crisi energetica e la conseguente necessità di ripensare i comportamenti, anche dei singoli, nell’ottica di una svolta “green”, ormai non più procrastinabile. Ha, quindi, espresso l’auspicio che, con il contributo di tutti, si possa superare la difficile attuale contingenza storica.

Il Prefetto ha evidenziato come anche il fenomeno migratorio sia un tema sul quale sarà necessario, a livello sovranazionale, dimostrare la volontà di cooperare, condividendo politiche e strategie, e ha ricordato il contributo che Trieste e il Friuli Venezia Giulia hanno dato e stanno continuando a dare sul versante dell’accoglienza.

Infine, il Prefetto ha rivolto un pensiero alle vittime del terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria, ricordando l’impegno profuso dall’Italia fin dalle ore immediatamente successive all’evento, con l’invio di personale specializzato nella ricerca dei sopravvissuti ancora sepolti dalle macerie.

Il Decano del Corpo consolare, Adriano Martinolli D’Arcy, ha ricambiato il saluto del Prefetto formulando gli auguri di buon lavoro nella nuova sede e ringraziando le Autorità presenti per il contributo essenziale fornito nell’adempimento dei compiti diplomatici di competenza.