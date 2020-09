Troppi minori non accompagnati, i sindaci scrivono a Lamorgese

Troppi minori non accompagnati, che gravano sul sistema di accoglienza del Fvg. A denunciare una situazione esplosiva sono i sindaci dei quattro capoluoghi regionali che hanno deciso di inviare una lettera congiunta al Ministro Luciana Lamorgese, che martedì 8 settembre è attesa in regione.

A mettere in crisi il sistema, oltre alla ripresa della rotta balcanica, è anche l’emergenza sanitaria, che implica l’individuazione di una struttura per le quarantene in comunità di accoglienza dedicate, che comportano costi altissimi. Per questo Alessandro Ciriani (Pordenone), Roberto Dipiazza (Trieste), Pietro Fontanini (Udine) e Rodolfo Ziberna (Gorizia) chiedono un intervento del Governo, esprimendo tutta la loro “preoccupazione per i rischi sulla salute per le comunità locali, se i flussi dovessero proseguire in questi termini o addirittura aumentare, facendo esplodere un sistema che è già saturo".

“Servono misure eccezionali e tempestive per fronteggiare questa emergenza". In questo senso, i primi cittadini ritengono che "il momento renda necessaria una disciplina più aderente alla specificità di territori così pesantemente esposti come il nostro, anche ridisegnando la struttura del quadro normativo in materia di tutela dei minori stranieri non accompagnati, che non risulta più in linea con la realtà né adeguato a fronteggiare in modo organico gli eventi oggi in essere".

"Abbiamo già esposto formalmente al Viminale la situazione dei minori non accompagnati in Fvg, sottolineando le criticità per i Comuni, soprattutto quelli più piccoli e meno attrezzati", risponde la deputata Debora Serracchiani (Pd). "La visita del ministro può contribuire a risolvere alcuni problemi organizzativi nell'immediato, mentre per altri aspetti connessi a competenze e trasferimenti occorrerà prendere delle iniziative a livello normativo. Importante è la collaborazione di tutti i livelli istituzionali e quindi mi aspetto che la Regione non si limiti a presentare la lista delle richieste al Governo ma dica come è pronta a dare una mano".