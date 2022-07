Troppo caldo, a Pordenone deroghe per i cantieri

Il Comune di Pordenone informa che è possibile fare domanda per motivi di salute pubblica in deroga ai limiti acustici per l'esecuzione di lavori in cantieri edili, stradali e assimilabili. La deroga è limitata al periodo emergenziale.

Viste le criticità determinate dell'ondata di calore che sta interessando il territorio - rendendo il lavoro in cantieri all’aperto rischioso e molto faticoso - in accordo con AsFo e per motivate ragioni di salute pubblica le ditte interessare possono chiedere, per le attività non procrastinabili, la deroga all’utilizzo dei macchinari ed attrezzature rumorose anche in periodo notturno.

E’ possibile quindi chiedere una deroga, limitata al periodo interessato dall’emergenza caldo, rispetto agli orari previsti dal Regolamento Acustico Comunale, per consentire in particolare alle maestranze del comparto edile di operare nelle ore notturne più fresche, al fine di evitare il verificarsi di eventi infortunistici potenzialmente gravi.