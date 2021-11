Truffe e Reddito di cittadinanza, botta e risposta Lega-M5S

"Il rifinanziamento del reddito di cittadinanza non sortisce solo l'effetto di impegnare ingenti risorse su una scelta assistenzialista, sottraendole a politiche attive capaci di stimolare la ripresa del lavoro e l'innalzamento dei livelli occupazionali, ma espone ulteriormente il sistema-Paese a truffe milionarie ordite da organizzazioni criminali a danno dei conti pubblici." Lo sottolineano i governatori della Lega Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Attilio Fontana (Lombardia), Maurizio Fugatti (Provincia autonoma di Trento), Christian Solinas (Sardegna), Donatella Tesei (Umbria) e Luca Zaia (Veneto).

I Presidenti sono intervenuti a commento della maxi-truffa da 20 milioni perpetrata da delinquenti romeni e italiani attraverso Centri di assistenza fiscale abilitati alle pratiche per le richieste di sussidio. "Alla luce anche di quest'ultimo episodio - concludono i governatori - non possiamo che rimarcare la nostra contrarietà nei confronti di una misura che riteniamo socialmente iniqua e strutturalmente fragile, al punto da porsi, tanto sotto il profilo filosofico che pratico, quale antitesi perfetta alle linee di sviluppo promosse attraverso il Pnrr”.

"È strumentale la presa di posizione di sei presidenti di Regione, tra cui Massimiliano Fedriga, secondo cui il rifinanziamento del Reddito di Cittadinanza sottrae risorse a politiche attive del lavoro, impegnandole in una scelta assistenzialista" replicano, in una nota, i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle.

"Se la logica è quella di cancellare ogni misura oggetto di truffe e sotterfugi per ottenerle senza averne diritto, dovrebbero essere abolite tutte le forme di sussidio - continuano i portavoce M5S -. Purtroppo di casi analoghi si sono riempite le cronache nel corso degli anni".

"La soluzione non è certo quella di eliminare misure che funzionano, ma implementare e migliorare il sistema di controlli per fare in modo che le risorse vadano veramente a chi ne ha bisogno, cosa che il Reddito di Cittadinanza prevede: da qui i numerosi furbetti scovati. In Friuli Venezia Giulia, ad esempio - concludono i consiglieri pentastellati -, i controlli a campione riguardano una minima percentuale di beneficiari, con risultati inevitabilmente risibili e sanzioni erogate dopo anni. Fedriga, invece di rilasciare dichiarazioni ideologiche, farebbe bene a pensare a come far emergere i contributi illegittimi in maniera più efficace. In questo caso le erogazioni diminuirebbero sensibilmente ma andrebbero a chi ne ha effettivamente diritto e bisogno".