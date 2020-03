Trump vicino all’Italia, la solidarietà vola con le Frecce Tricolori

The United States loves Italy. Lo scrive Donald Trump in un tweet, accompagnando il suo messaggio di vicinanza al Belpaese con un video delle Frecce Tricolori che sta facendo il giro del mondo. E’ quello del tricolore più lungo e celebre di tutti, quello capace di tenere migliaia di persone con il naso all’insù, quello della Pattuglia Nazionale Acrobatica, orgoglio friulano e nazionale.

In queste giornate molto difficili per l’Italia, alle prese con un’emergenza sanitaria mai verificatasi prima, la Pan diventa esempio di forza e unione del nostro Paese, chiamato ad una prova difficilissima. Massima espressione dell’italianità, dell’eccellenza e delle capacità del territorio, le Frecce Tricolori con le loro evoluzioni ci insegnano come una squadra unita possa raggiungere importanti risultati.

Nel video si vede una delle evoluzioni più note della Pan, che disegna il tricolore nel cielo sulle note del “Nessun dorma” di Giacomo Puccini. “All’alba vincerò… Vincerò…Vincerò!!”. Una vittoria, quella sul Coronavirus, che ci auguriamo arrivi presto.