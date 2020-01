Tuiach si scaglia contro i gay. E scoppia la polemica

Il consigliere comunale di Trieste Fabio Tuiach torna a far parlare di sè, attraverso un post su Facebook pubblicato nei giorni scorsi e poi rimosso, nel quale si è scagliato, con parole molto pesanti, contro i gay. A novembre, il pugile triestino (ex esponente della Lega e di Forza Nuova e ora iscritto al gruppo misto), nel corso della discussione per conferire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, aveva detto di essersi offeso per aver sentito dire che Gesù fosse ebreo.

Stavolta Tuiach parla di omosessuali in questi termini: "Voi sareste veramente così omofobi da non dare dei figli a due uomini innamorati che si sfondano il c*o e litigano solo in mancanza di vaselina? Che mondo di m*da se non credi che questo sia vero amore oltre al blocco su Facebook presto sarai rinchiuso in un campo di concentramento per omofobi".

Parole pesantissime che hanno immediatamente scatenato la polemica politica. "Esprimiamo la nostra piena solidarietà al mondo Lgbt dopo le sconcertanti parole scritte da Fabio Tuiach”. Lo afferma la capogruppo del MoVimento 5 Stelle nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Ilaria Dal Zovo, commentando il post omofobo del consigliere comunale.

“Non più tardi di ieri abbiamo chiesto le dimissioni di un consigliere di San Daniele del Friuli, secondo cui una vittima di violenza sessuale 'se l'è cercata' – ricorda Dal Zovo -. Spiace iniziare l'anno con questi pessimi esempi ma non possiamo che ribadire questa richiesta anche a Tuiach, ricordando che il suo ruolo di rappresentante delle istituzioni imporrebbe maggiore sensibilità, quantomeno nell'uso del linguaggio”.

“Purtroppo non è la prima volta che il consigliere comunale esprime poizioni aberranti, in particolare nei confronti del mondo Lgbt – aggiunge la capogruppo M5S -. Difficile quindi aspettarsi da lui un passo indietro. Riteniamo invece doverosa una ferma presa di posizione contro le parole di Tuiach da parte del sindaco Roberto Dipiazza e dalla maggioranza che lo sostiene”.

"In Friuli Venezia Giulia l'anno comincia con l'odio e il disprezzo disseminati da chi occupa ruoli istituzionali: i consiglieri comunali Tuiach a Trieste e Candusso a San Daniele del Friuli rendono indegne loro cariche con lurida omofobia e bieco maschilismo sui social". È la denuncia del segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, che stigmatizza le affermazioni del consigliere ex leghista Fabio Tuiach, autore di un post fb in cui insulta pesantemente i gay e in precedenza di frasi di tono antisemita e contro Maometto, e del consigliere ex leghista di San Daniele Candusso che, a proposito di una donna stuprata a Capodanno a Udine, scrive "se l'è cercata".

"Le Istituzioni non devono tollerare più - dichiara Shaurli - chi fa politica con l’odio e devono isolare con fermezza chi è indegno di rappresentare i nostri cittadini, a maggior ragione quando abbiamo a che fare con personaggi che sembra provino gusto ad alzare il volume delle loro farneticazioni".

"Se costoro non hanno nemmeno la dignità di dimettersi - aggiunge il segretario dem - tocca alle Istituzioni, trasversalmente, trovare gli anticorpi a questa deriva. Devono farlo i leader di partito, i sindaci e i presidenti di Regione, perché sia chiaro quali sono i limiti e i doveri di chi siede nelle assemblee elettive, e anche per difendere il diritto dei cittadini a non essere rappresentati da chi predica antisemitismo e omofobia".