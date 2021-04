Turriaco stralcia la cittadinanza onoraria conferita a Mussolini

Con un atto simbolico, dopo quasi 97 anni, il Comune di Turriaco, ieri sera, ha revocato ufficialmente la cittadinanza onoraria che l'amministrazione conferì il 16 maggio del 1924 a Benito Mussolini. Non è il primo caso di revoca avvenuto in regione.

Nel 2014, infatti, fu il Comune di Ronchi dei Legionari a stralciare la cittadinanza onorifica tributata al Duce. Secondo il sindaco Enrico Bullian, finalmente giustizia è stata fatta: "Grazie ai voti di maggioranza abbiamo riscattato quella brutta pagina per il Consiglio comunale. Un atto che dedichiamo alle nuove generazioni, affinché crescano con i valori della Resistenza, dell'antifascismo e dell'adesione alla Costituzione repubblicana democratica".

La delibera di revoca è stata approvata con i nove voti favorevoli dei due gruppi di maggioranza. Si sono astenuti, invece, i quattro rappresentanti della Lega che, inaspettatamente, hanno lasciato la riunione online al momento della delibera. Un gesto che il primo cittadino non ha affatto apprezzato in quanto il testo in votazione era estremamente asciutto e difficilmente non condivisibile.