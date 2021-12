Tutelare la scuola in presenza, la proposta delle Regioni

Prioritario tutelare la scuola in presenza. Questa la posizione ribadita questa mattina dal Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi nel corso della riunione chiesta dalle Regioni che si è svolta con gli assessori regionali alla Salute, il ministro Roberto Speranza, e il governatore del Friuli Venezia Giulia e Presidente della Conferenza Massimiliano Fedriga. Al centro le misure di contrasto al Covid in vista della riapertura delle scuole.

“Garantire il più possibile l’attività scolastica in presenza, velocizzare e incentivare la vaccinazione della popolazione pediatrica, mettere in campo azioni per garantire tassi di ospedalizzazione sostenibili: questi i temi al centro del confronto”, hanno detto il Presidente Fedriga e l’assessore dell’Emilia-Romagna, Raffaele Donini, coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni.

“Si è trattato di un incontro positivo e costruttivo in cui abbiamo prospettato al Governo alcune ipotesi di intervento che, sulla falsariga di quanto è stato fatto con l’ultimo decreto, alleggeriscano anche il mondo della scuola sul fronte dei protocolli, delle quarantene e dei tamponi attualmente previsti. Si tratta di proposte – proseguono Fedriga e Donini - che vogliamo approfondire e condividere con l’Esecutivo con il duplice obiettivo di proteggere gli ospedali gravati sempre più da ricoveri dovuti a SARS-COV2 e permettere una ripresa dell’anno scolastico in presenza, considerando l’andamento della curva epidemica che appare trainato proprio da una progressione importante nella fascia che va da 6 a 13 anni".

"L’occasione – concludono Fedriga e Donini - ha permesso anche una condivisione dei dati e la riproposizione di alcune ‘emergenze nell’emergenza’, ovvero la necessità di rafforzare con ulteriori azioni ed ampliamenti il reclutamento del personale nel servizio sanitario e l’esigenza di correlare le scelte di politica sanitaria nella fase emergenziale ad una corrispondente e puntuale copertura finanziaria”.

Le Regioni, in sostanza, hanno proposto di prevedere, anche per le elementari e la prima media, nel caso di due studenti risultati positivi in una classe, solo l'autosorveglianza (5 giorni) per i ragazzi vaccinati e la quarantena di 10 giorni con Dad (quest'ultimo caso laddove previsto) e test al termine dell'isolamento per i non vaccinati. Nelle scuole dell'infanzia resterebbe la quarantena di dieci giorni per tutti con tampone con un solo caso positivo.

"E' prioritario ridurre l'area dei non vaccinati e allargare ancora quella dei vaccinati per non sovraccaricare gli ospedali". E' quanto avrebbe detto il Ministro Speranza, che ha sottolineato la necessità di considerare "molto seriamente sia l'estensione dell'obbligo a tutti sia l'estensione del Green Pass rafforzato al mondo del lavoro".

"C'è paura rispetto a possibili assenze di personale della scuola 'no vax' al rientro in classe dopo la pausa natalizia, ma si affronterà anche quello", aveva detto l'assessore all'Istruzione del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, in merito all'obbligo vaccinale introdotto per il personale della scuola e in vigore dal 15 dicembre.

"Finché non si riaprono le scuole non avremo il quadro definitivo della situazione, sia per la tutela della privacy, sia per il riscontro dell'effettiva presenza di docenti e personale Ata nei rispettivi istituti. Per ora abbiamo avuto problemi, ma non è stata un'ecatombe. Il 10 gennaio faremo i conti di tutto".