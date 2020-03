Tutti devono rispettare le regole

"Ancora una volta l’Assessore Roberti spara grosso sui migranti: l’immigrazione rimane anche in tempi di crisi e di emergenza da Covid-19 il solco duro della propaganda mediatica leghista, ma non capisce che in tempi difficili come quello che stiamo vivendo questo tema non paga in termini elettorali e anzi può diventare un boomerang", commenta il consigliere di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell. "Parlare di un inasprimento delle misure nei confronti degli ultimi è una cosa molto grave, l’Assessore alla “Sicurezza” Roberti dovrebbe invece riflettere maggiormente su come agire, anche in collaborazione con gli altri Assessorati, in primis il vicepresidente Riccardi, e altri soggetti istituzionali preposti alla gestione del territorio (Sindaci e Prefetti), affinché tutti e sottolineo tutti i cittadini seguano le rigide, ma necessarie, regole imposte dall’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".