Udine, 'occhi' spenti da un anno, parte un esposto

Oggi, i Consiglieri Comunali di Udine Cinzia Del Torre e Riccardo Rizza, anche in rappresentanza dei gruppi consiliari Partito Democratico e Siamo Udine con Martines, hanno spedito alla Corte dei Conti un lungo esposto che denuncia la mancata e ingiustificata disattivazione, da oltre 12 mesi, delle telecamere di via Manin, vicolo Sillio e piazza San Cristoforo.

"La Giunta di Udine si vanta del suo costoso programma di acquisto e installazione di nuove telecamere, ma contemporaneamente spreca soldi pubblici perché tiene spente quelle che già ci sono, anche dopo le recenti rapine", spiega Del Torre. "Sono infatti state disattivate 12 mesi fa, il 1° agosto 2018, le telecamere di via Manin, vicolo Sillio e piazza San Cristoforo, installate solo a gennaio 2018 e costate 150 mila euro al Comune. Si tratta di impianti di videosorveglianza e lettura targhe recentissimi, del tutto simili a quelli nuovi che il Comune ha intenzione di acquistare, ma già collegati in rete coi monitor della sala operativa della Polizia Locale".

"Le telecamere esistenti consentono già, se tenute accese, di sapere quali mezzi entrano nella zona. Sono strumenti tecnologici che possono, quindi, essere utili per varie attività di polizia e non solo per controllare il rispetto della ZTL, oggi ancora sospesa", continua Del Torre. "Per sospendere la ZTL sarebbe, invece, bastato bloccare la funzione che prevede la spedizione delle sanzioni, invece di togliere alla Polizia Locale uno strumento di videosorveglianza del territorio. In più, con la sospensione della ZTL l’utilità delle telecamere avrebbe potuto essere perfino maggiore, perché il traffico in Centro Storico risulta per forza aumentato e, dopo l’apertura del cantiere di via Mercatovecchio, è cresciuto anche quello di mezzi pesanti".

"L’esposto - spiega ancora la consigliera - evidenzia anche come non sia stata rispettata la decisione del Consiglio Comunale di Udine del 25 marzo scorso, con cui si è deciso di non procedere alla consultazione referendaria, ma di terminare la “sperimentazione”, voluta, fino a quel momento, dalla Giunta Fontanini, sull’apertura al traffico del Centro Storico. Il Consiglio aveva infatti deciso di attendere il termine dei lavori in via Mercatovecchio prima di chiudere nuovamente al traffico il Centro Storico, ma solo per permettere un fluido accesso al cantiere dalle vie Manin e Vittorio Veneto. Nulla dicono le motivazioni della delibera di Vicolo Sillio, da cui difficilmente i mezzi possono accedere al cantiere, e di Piazza San Cristoforo. Queste strade avrebbero quindi dovuto essere di nuovo ZTL subito dopo il pronunciamento del Consiglio Comunale e invece ancora oggi sono di libero transito e le telecamere sono spente", conclude Del Torre.