Udine ‘caso studio’ per il reddito d’inclusione

Il Comune di Udine è stato selezionato, assieme ad altri comuni italiani, per la realizzazione di un’indagine, condotta dall’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (Inapp) in collaborazione con Ipsos, sull’efficacia delle misure di contrasto alla povertà introdotte dal Reddito di inclusione (Rei).

La raccolta dei dati sarà effettuata su un campione di circa 5.000 famiglie residenti in Italia, cui sarà somministrata un’intervista di persona o al telefono tramite un questionario predefinito. Le interviste saranno condotte da rilevatori esperti in ricerche sociali, i quali saranno muniti di un tesserino di riconoscimento. I dati raccolti sono tutelati dal segreto statistico e sottoposti alla normativa sulla protezione dei dati personali.