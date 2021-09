Udine, 5,9 milioni per la scuola Dante

“Confermato il finanziamento che accarezza i 6 milioni di euro per la scuola Dante. Con il bilancio di fine anno, ci saranno nuovi fondi per Udine dalla Regione”. Lo annuncia il sindaco Pietro Fontanini al termine di un incontro con l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, nel corso del quale “ci siamo confrontati sui progetti per la nostra città”.



“Con le manovre di concertazione e di assestamento degli scorsi mesi, la Regione ha staccato un assegno da 10 milioni di euro che si articola lungo tre direttrici - spiega Fontanini -: 5,9 milioni per i lavori di ristrutturazione della scuola Dante, due milioni e mezzo di euro per la demolizione della Caserma Piave e la riqualificazione dell’area, un milione e 630mila euro per il secondo lotto di Viale Venezia”.

“C’è stata una corrispondenza recente tra gli uffici comunali e regionali per procedere con i lavori finalizzati a mettere in sicurezza la scuola Dante. Quanto alla ex caserma, ricordo che si tratta di lavori delicati e ambiziosi, che implicano la bonifica dell’area e la successiva realizzazione di un bosco urbano - sottolinea il primo cittadino -. Di impatto anche l’intervento in Viale Venezia: l’obiettivo è rendere il traffico più scorrevole, la circolazione più sicura e ridurre all’osso gli elementi urbanistici forieri di pericolo”.



“Ringrazio il Presidente Fedriga l’assessore Zilli per l’ennesima dimostrazione di attenzione verso la nostra città. Gli attestati e i riconoscimenti provenienti dalla giunta regionale di queste settimane – penso alle parole dell’assessore Bini di venerdì scorso, rispetto al boom di presenze turistiche a Udine- gratificano e inorgogliscono - conclude Fontanini -”.“L’amministrazione comunale ha inaugurato una florida stagione di cantieri e intende consegnare ai residenti spazi sempre più belli e più sicuri. La sinergia tra Regione e Comune porta a un innalzamento della qualità dell’offerta complessiva e consente alla città di soddisfare le aspettative dei cittadini - evidenzia Zilli -. Udine è il cuore del Friuli, ne rappresenta uno snodo imprescindibile ed è compito delle istituzioni creare le condizioni affinché vengano erogati servizi di qualità.