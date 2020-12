Udine 7, si dimette il consigliere Mazzitelli

"Ci domandiamo perché la maggioranza abbia voluto istituire i Consigli di Quartiere se poi umilia l’impegno dei Consiglieri", scrivono in una nota i Consiglieri dem del Comune di Udine Cinzia Del Torre, Alessandro Venanzi e Vincenzo Martines. "Due giorni fa si è dimesso il Consigliere del Quartiere 7, Paolo Mazzitelli, che, comunicando agli altri Consiglieri le proprie dimissioni, dice di averlo fatto per dignità personale e rispetto verso l’istituzione”.

"Paolo Mazzitelli, rappresentante del PD, si dimesso perché, per l’ennesima volta, il Consiglio è stato non solo ignorato, ma perfino “preso in giro” dalla Giunta che, due anni fa ha voluto nominarlo. Dopo il recente episodio del Campo Federale di San Osvaldo, sul quale il Consiglio di zona si era espresso in senso contrario alla decisione comunque assunta dalla Giunta, con grande rammarico osserviamo che anche la parola data al Quartiere 7 - Chiavris, Paderno – non viene rispettata", proseguono gli esponenti dem.

"Quando infatti il Sindaco dichiarò di voler realizzare un parcheggio per 40 posti auto, utilizzando la parte ancora privata dell’area verde Alfredo Berzanti di via Tolmezzo, l’ormai ex Consigliere Mazzitelli, insieme ad altri residenti della zona, si era attivato, anche con una raccolta firme on-line, che aveva ottenuto quasi 600 sottoscrizioni, per richiedere di non sostituire il Verde Pubblico con un’area di Parcheggio. Il Vice-Sindaco, nelle scorse settimane, si era pubblicamente e ufficialmente impegnato col Consiglio di Quartiere 7, e successivamente anche in Consiglio Comunale, a organizzare un sopralluogo per analizzare la situazione prima di avviare gli atti finalizzati all’esproprio e soprattutto prima di decidere sulla realizzazione del parcheggio".

"Nonostante la parola data dall’Assessore Michelini, nessun sopralluogo è stato ancora organizzato, ma durante il Consiglio Comunale di lunedì scorso, la maggioranza ha già approvato una variante urbanistica in cui si prevede il vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione del parcheggio. Sostanzialmente, con questa variante, una parte del Parco Berzanti, che oggi è Area Verde, diventa area di parcheggio. La battaglia politica per la difesa del verde pubblico non è ancora finita e ci auguriamo che, come è avvenuto finora, i residenti continuino a reagire per difendere l’Area verde in cui, da anni giocano famiglie, bambini e cani", concludono Del Torre, Venanzi e Martines.