Udine, al via le domande per il bonus affitti

Dal 7 marzo e fino al 29 aprile sarà possibile presentare le domande di contributo da parte di inquilini che, a causa dell’emergenza Covid, non possono far fronte al pagamento dei canoni di locazione e/o degli oneri accessori riferiti all’anno 2022. Non si tratta quindi del Fondo affitti 2022, che, invece, inizierà a fine marzo, ma di un contributo straordinario che riguarda l’anno in corso e che richiede requisiti diversi. Il contributo viene erogato in base alla graduatoria in ordine di Isee crescente e fino alla concorrenza del fondo disponibile.

Il bando sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune (www.comune.udine.it) nelle Notizie della home page. Possono accedere a questo contributo, previsto dai D.M. 12/08/2020 e 19/07/2021, i conduttori di un alloggio adibito ad abitazione principale (non di edilizia sovvenzionata) che, a causa dell’emergenza Covid, non sono in grado di pagare i canoni di locazione e/o gli oneri accessori dell’anno 2022 e che sono in possesso dei requisiti indicati nel bando.

È obbligatorio fornire i dati relativi all’attestazione Isee 2022. Nel caso in cui l'Inps non abbia ancora rilasciato l'attestazione, è obbligatorio indicare nella domanda il numero della ricevuta di presentazione della D.S.U. 2022 al CAF (Centri di assistenza fiscale).

La domanda va presentata esclusivamente tramite link, che sarà presente a partire dal 7 marzo, nella pagina del sito internet comunale dedicata al contributo in oggetto (Contributo straordinario emergenza Covid per locazioni 2022), dove ci sono anche le relative istruzioni. Non sono ammesse altre modalità di invio.

Il Comune mette a disposizione un gruppo di operatori telefonici dedicato sia alle informazioni, che all’aiuto nella compilazione della domanda da parte dell’utente. Gli orari in cui si potrà ricevere le suddette informazioni telefoniche sono: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30. Il numero da contattare è il seguente: 0432-127.31.32

È anche possibile inviare la richiesta di informazioni attraverso una e-mail all'indirizzo di posta elettronica: abitare.sociale@comune.udine.it.

Si chiede agli utenti di pazientare per il probabile sovraccarico delle linee telefoniche, specialmente nei primi giorni di apertura del bando e di rispettare gli orari indicati.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 29 aprile 2022.