Udine, approvate le linee guida per il collocamento dei minori

La Giunta di Udine ha approvato le linee guida con le quali disciplinare il collocamento del minore non accompagnato, affidato al Comune di Udine, presso i parenti fino al quarto grado disposti a ospitarlo fino al raggiungimento della maggiore età.

“Il Comune - ha spiegato l’assessore all’assistenza sociale Giovanni Barillari - prevede, con questo documento, di erogare, a titolo di rimborso per l’accoglienza del minore, una quota pari a 20 euro al giorno alla famiglia ospitante. Tale esborso, considerando che un minore non accompagnato costa una media di 100 euro al giorno (anticipati dal Comune e poi rimborsati dal Ministero dell’Interno per la quota di 45 euro e dalla Regione per la restante parte), determina un importante risparmio di soldi pubblici e permette al Comune di esporsi per una quota inferiore rispetto a quella attualmente anticipata. Tuttavia, il valore principale di questo provvedimento riguarda la possibilità data al minore di crescere e maturare all’interno di un ambiente familiare, da considerarsi sempre la scelta ottimale”.

Il contributo - che è da considerarsi onnicomprensivo di tutte le spese riguardanti il minore - spetta solo alle famiglie in possesso di un reddito non inferiore all’importo annuo fissato per l’assegno sociale (per il 2020 pari a 5.977,79 euro all’anno) per ogni singolo componente del nucleo - escluso il minore da collocare - e non superiore a due volte e mezzo l’importo annuo lordo dell’assegno sociale per ogni singolo componente - escluso il minore da collocare (per esempio, per un nucleo di quattro persone il reddito non deve superiore a 59.777,90 euro).

Per minore straniero non accompagnato si intende il minore che non ha la cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione Europea e che si trova sul territorio italiano senza assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano; a seguito del rintraccio da parte delle forze dell’ordine, il Tribunale per i minorenni competente per territorio emana un Decreto di affidamento del minore al Comune sul cui territorio è stato ritrovato affinché quest’ultimo provveda “all’idoneo collocamento” presso strutture di accoglienza collettive e/o presso famiglie disponibili all’accoglienza e/o presso famiglie di parenti disponibili ad ospitare il minore.

Le linee guida saranno adottate in via sperimentale a partire dall’anno in corso su un numero di casi, individuati dal competente Servizio Sociale Professionale, non superiore al 25% dei minori attualmente accolti e potenzialmente destinatari del servizio.