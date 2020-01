Udine, blitz di Casapound contro la Giunta Fontanini

Blitz di Casapound Udine contro la Giunta Fontanini. Nella notte, i militanti della tartaruga frecciata hanno provocatoriamente affisso una raffica di ironici cartelli ‘cercasi’. Nel mirino la mancanza di idee del Comune nella lotta allo spaccio, per il decoro urbano, i mercatini rionali, i rifiuti.

“La nostra azione dimostrativa”, spiegano da Casapound, “intende denunciare alcune problematiche, che l'attuale governo comunale non ha ancora saputo risolvere. Di fronte a questa incapacità d'ascolto da parte del primo cittadino, che ridà fiato a esponenti della sinistra, abbiamo lanciato questa originale protesta. I risultati ottenuti fino a questo punto dall’Amministrazione – continuano - sono lontani da quanto promesso in campagna elettorale. E’ ora che la Giunta apra gli occhi metta da parte le polemiche interne e operi per il bene di Udine simbolo del nostro Friuli”.