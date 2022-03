Udine, buoni scuola alle famiglie con Isee inferiori a 10mila euro

Centomila euro per i buoni scuola “Fior Benvenuto Elia” destinati agli alunni iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado nati e residenti nel territorio della provincia di Udine per l’acquisto di materiali e strumenti necessari allo svolgimento delle attività didattiche: penne, matite, quaderni, dizionari di lingua italiana o straniera, strumenti per il disegno artistico e per la musica. I beneficiari di questa misura sono le famiglie il cui Isee non superi i 10mila euro.



Questa la decisione della giunta comunale del capoluogo friulano, che ha accolto all’unanimità una delibera dell’assessore all’istruzione Elisabetta Marioni.



“I centomila euro sono suddivisi in parti uguali tra le scuole primarie e secondarie di primo grado. Si tratta di una misura preziosa per garantire il diritto allo studio e agevolare le famiglie che si trovano in condizioni economiche disagiate - spiega l’assessore -”.



Con una seconda delibera, l’assessore Marioni ha altresì staccato un secondo assegno da 24mila euro per l’acquisto di libri di testo che non sono concessi in comodato gratuito, destinato agli alunni iscritti alle scuole secondarie di primo grado e residenti a Udine. Anche in questo caso, il criterio imprescindibile è che l’Isee della famiglia non valichi la quota dei 10mila euro.



“I bandi usciranno nel mese di aprile – conclude l’assessore – e la domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica. I buoni saranno in formato elettronico e potranno essere utilizzati in librerie e cartolibrerie convenzionate”.