Udine Centro, tanti lavori di manutenzione

“In questi ultimi mesi, diverse segnalazioni del Consiglio di quartiere Udine Centro in tema di manutenzione strade e marciapiedi sono state accolte e portate a termine dall’assessorato ai Lavori Pubblici, alcune sono in corso d’opera e altre troveranno attuazione nel breve periodo”. È quanto dichiara il Presidente della Prima Circoscrizione, Gary Di Qual. “Sono soddisfatto perché noto che i suggerimenti del territorio vengono accolti dall’amministrazione comunale, certo, ci sono molte richieste, ma con la collaborazione di tutti, cercheremo di venire incontro alle esigenze della comunità".

"Nell’ultimo periodo ci sono stati diversi interventi, ricordo tra gli altri: l’asfaltatura di una parte di Viale della Vittoria – tra l’Istituto Sello e l’intersezione con via Diaz -, in entrambi i sensi di marcia; l’asfaltatura di piazza della Repubblica; il rifacimento della segnaletica orizzontale, ormai sbiadita, in diverse strade, incroci e attraversamenti pedonali del centro (ad esempio via Piave, piazza Duomo, via Gorghi, piazza Patriarcato); la sistemazione di buche e avvallamenti del marciapiede in porfido di via Ciconi e il rinnovamento di quello in via Dante (lato caserma Guardia di Finanza); la manutenzione del controviale in porfido di via Gorghi e, qui ci tengo a sottolineare il rifacimento della segnaletica per il parcheggio disabili."

"Ricordo inoltre - continua Di Qual -, il posizionamento dell’acciottolato nell’ultimo tratto di via Tomadini (lato via Trento), il rifacimento in corso in via Liruti e in una piccola laterale di via Cussignacco, sempre per quanto riguarda le strade in ciottoli. Nei prossimi mesi, assisteremo al rinnovamento del marciapiede in piazzale D’Annunzio, in corrispondenza di Porta Aquileia e all’asfaltatura della parte dissestata di via Petrarca, non da ultimo l’attuazione del progetto di riqualificazione del piazzale antistante la stazione ferroviaria”.

In questo contesto interviene anche il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Loris Michelini: “Stiamo lavorando alacremente, visto lo stop in primavera dovuto al Coronavirus. Approfitto per ringraziare i nove consigli di quartiere per i suggerimenti provenienti dal territorio e i tecnici e gli operai dell’ex magazzino strade per gli interventi di piccola manutenzione. In Centro, in particolare, abbiamo implementato e migliorato l’illuminazione di via Roma e dell’area verde Martiri delle Foibe, inoltre, abbiamo in programma di intervenire, in step diversi naturalmente, per sistemare altre strade in porfido: dopo via Aquileia, via San Francesco e via Poscolle, completeremo l’ultimo tratto di via Grazzano, una parte di via Vittorio Veneto (dal Duomo fino a via Piave) e termineremo via Gemona”.

“Per quanto riguarda la manutenzione del patrimonio arboreo – conclude Di Qual -, nel corso dell’estate sono stati potati gli alberi di via della Rosta e le magnolie di Via Roma, interventi molto apprezzati da cittadini e commercianti. Infine, molti velocipedi abbandonati, a volte dei veri e propri rottami, sono stati rimossi, grazie alla collaborazione con l’unità della Polizia ambientale, del Comando di via Girardini”.