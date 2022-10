Udine, Cittadini sostiene la candidatura di De Toni

In vista delle elezioni amministrative che il prossimo anno porteranno i cittadini residenti nel Comune di Udine a dover scegliere il nuovo sindaco, il movimento civico dei Cittadini si è ritrovato per esprimere la propria posizione in merito. "L’obiettivo primario è quello di garantire una nuova Amministrazione capace di rilanciare con ambizione la vocazione e il ruolo della città e parallelamente archiviare quanto prima la stagione di governo del centrodestra che ha prodotto davvero poco o nulla in termini di innovazione", si legge nella nota.

"Nel campo progressista è emersa la disponibilità a concorrere alla carica di sindaco di Alberto Felice De Toni, una figura di spessore di cui la città di Udine ha potuto sperimentare la carica di innovazione trasmessa alla nostra università e messa al contempo a disposizione del territorio con la felice esperienza “Cantiere Friuli” che il movimento civico dei Cittadini ha seguito con molto interesse".

"A fronte della complessità crescente, amministrare con lungimiranza una città richiede un forte investimento sulle persone e anche in questo senso i Cittadini sanno quanto profondamente De Toni condivida la prospettiva che pone al centro la valorizzazione del capitale umano".

"A soli cinque mesi dalla presentazione delle liste - ha spiegato Michela Del Piero, vicepresidente e coordinatrice provinciale di Udine del movimento civico dei Cittadini - crediamo che larga parte delle forze politiche che oggi sono all’opposizione sapranno cogliere l’opportunità di una svolta che Udine merita senza ricorrere a metodi di selezione delle candidature quali le elezioni primarie: troppo spesso quest’ultime rivelano la rinuncia da parte della politica ad assumersi la responsabilità delle scelte. A sostegno della candidatura di De Toni, al contrario, i Cittadini saranno da oggi in avanti in prima linea".