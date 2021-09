Udine, continua la battaglia per salvare le rogge

Il Comitato per la salvaguardia delle rogge, con la presidente Cristina Pozzo, Silvia Pelizzo e Andrea Sandra, ha incontrato oggi il sindaco di Udine Pietro Fontanini per ribadire il proprio no alla realizzazione della centralina elettrica in Largo delle Grazie.

“La rivisitazione del progetto in una forma più contenuta rispetto all’originario non ci convince. Quindi abbiamo espresso la nostra ferma volontà di perseguire ogni forma di contestazione e protesta per impedire qualunque intervento sulla roggia di Largo delle Grazie che non sia migliorativo del luogo".

"Abbiamo ricordato al sindaco che anche il nipote di Malignani ha espresso la propria contrarietà alla centralina e abbiamo suggerito di utilizzare il progetto ex Dormish per dar vita a un contesto più ampio nel quale la figura e l'opera di Malignani siano materia di studio e approfondimento, sia didattico sia turistico”.

"Il sindaco ha annunciato la presentazione di un progetto tuttora in fase di elaborazione, di fatto confermando l'intenzione d'intervenire sulla roggia di Largo delle Grazie, luogo che ricordiamo essere anche strettamente confinante con il Santuario Mariano".

Il Comitato, la cui principale caratteristica è la trasversalità politica e l'esclusivo interesse per la valorizzazione delle rogge di Udine, ribadisce la propria contrarietà. “Chiederemo agli udinesi di esprimersi e di sostenerci e lo stesso faremo con le forze politiche presenti in consiglio comunale, confidando che la sensibilità ambientale e architettonica e il buon senso dell'amministrazione prevalgono su un non chiaro interesse diverso”.