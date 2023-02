Udine, De Toni inaugura la 'casa comune'

Non una semplice sede, ma un luogo che possa diventare “casa comune” per tante cittadine e tanti cittadini che vogliono "scrollarsi di dosso quel grigiore a cui Udine è stata condannata in questi ultimi anni e creare un sogno di una nuova Udine per questa città".

Sarà inaugurata sabato 11 febbraio alle 10 in piazza XX Settembre 5/A la nuova sede elettorale di tutta l'ampia coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Alberto Felice De Toni in vista delle prossime elezioni comunali del 2 e 3 aprile.

Uno spazio scelto nel cuore del centro storico del capoluogo friulano, in una piazza dove il mercato scandisce le mattine della settimana e dove sarà possibile a tutti e tutte entrare, conoscere, ma soprattutto proporre le proprie idee per la città.

Due ampie vetrate finestrate faranno entrare, quindi, la luce e le idee, "in un'ottica di trasparenza e soprattutto di partecipazione da parte di cittadine e cittadini che hanno a cuore la propria città. Una spinta siamo certe e certi che arriverà da tante e tanti udinesi – spiega De Toni – proprio come la mia candidatura, nata dalle persone in forma libera e autonoma per Udine e che vuole crescere con Udine. Perché come dico sempre – conclude – sono le persone a fare la differenza".

Dopo il taglio del nastro ufficiale sarà offerto ai presenti un piccolo rinfresco di saluto.