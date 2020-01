Udine, dedicare una via ad Almirante e a Berlinguer

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Antonio Pittioni e il capogruppo Luca Vidoni, hanno scritto alla Commissione Toponomastica del Comune di Udine per chiedere l’intitolazione di una via a Giorgio Almirante e a Enrico Berlinguer.

“È giusto che anche Udine abbia una via, una piazza o un’area verde dedicata rispettivamente ad Almirante e a Berlinguer, due grandi figure istituzionali e politiche della Repubblica Italiana, nonostante rappresentino due filosofie e due visioni del mondo antitetiche, distinte e distanti", dichiara il consigliere comunale Pittioni. "Abbiamo deciso di scrivere alla Commissione Toponomastica del Comune di Udine perché riteniamo che siano maturi i tempi per dedicare un luogo della nostra città a queste due grandi figure che hanno fatto la storia politica dell’Italia e che sono altresì maturi i tempi per rasserenare gli animi e per permettere un’analisi puntuale su due uomini politici che hanno rappresentato gran parte del popolo Italiano interpretando i sogni, le speranze e le idee", conclude Pittioni.

“Sono numerosi i comuni italiani che hanno dedicato un luogo alla memoria di Giorgio Almirante ed Enrico Berlinguer, due uomini avversari in politica ma che si sono sempre rispettati dal punto di vista umano, tant’è che Almirante volle rendere omaggio a Berlinguer presentandosi ai suoi funerali", commenta Vidoni. "Per i tanti meriti riconosciuti a questi due importanti politici che sono stati per anni punto di riferimento per milioni d’italiani, sono sicuro che la Commissione Toponomastica del Comune accetterà la nostra proposta riunendosi quanto prima”.