Udine, eccellenza nella formazione per la Pubblica Amministrazione

Un premio che certifica “l’eccellenza nella formazione per la Pubblica Amministrazione” è stato assegnato all’amministrazione comunale di Udine dall’Aif, Associazione Italiana Formatori.



“Quello della formazione – spiega il sindaco Pietro Fontanini - è un cammino che accompagna l'individuo lungo tutto l'arco della maturazione personale e della crescita professionale. Definitivamente sdoganato il principio del "life long learning" che assegna alla formazione una dimensione realmente completa: l'innovazione tecnologica la digitalizzazione ci proiettano verso un orizzonte in cui la competitività non può prescindere da una formazione costante e mirata, andando a comporre un mosaico che si arricchisce, in itinere, di nuove tessere, giorno dopo giorno”.



Il Comune di Udine, nell'esprimere gratificazione per il risultato ottenuto, rinnova i migliori auguri ai nuovi arrivati, prosegue nell’impegno finalizzato a erogare servizi puntuali e precisi per la cittadinanza, con l'obiettivo di crescere ulteriormente.



Con le oltre 200 nuove assunzioni degli ultimi due anni, l'organico dell'amministrazione comunale ha superato la quota delle 750 unità.



Giunto alla VI Edizione, il Premio Eccellenza della Formazione AIF è il più prestigioso riconoscimento assegnato dall’Associazione Italiana Formatori a percorsi formativi di qualità progettati da singoli e organizzazioni. Con questa iniziativa, dal 2015 AIF - associazione no profit costituita da una rete di 2000 formatori professionisti, esperti di processi di apprendimento e docenti - mira a diffondere le buone pratiche inerenti i percorsi di apprendimento e valorizzazione del capitale umano e dello sviluppo organizzativo, valutati nel merito e in base ai risultati ottenuti a livello individuale, collettivo e di organizzazione interna.