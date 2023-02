Udine, ecco i progetti ammessi al bando Polis

Il Comune di Udine ha individuato i destinatari dei contributi relativi all’avviso pubblico "Polis" per la realizzazione di specifiche iniziative, da realizzarsi nel periodo compreso tra agosto 2022 e ottobre 2023, per la promozione della partecipazione giovanile.

“Con l’Avviso Pubblico Polis e dopo circa due anni di periodo emergenziale che ha avuto impatto in diverse sfere della vita di adolescenti e giovani con effetti sul piano psicologico, relazionale, sociale e scolastico – afferma il consigliere comunale delegato alle politiche giovanili Luca Onorio Vidoni - l’Amministrazione ha ritenuto fondamentale offrire occasioni per accrescere le relazioni, favorire il senso di appartenenza ad una collettività, sperimentare soluzioni innovative a questioni locali, contrastando il ritirarsi in situazioni di isolamento e di vita virtuale, incoraggiando le capacità dei giovani, di progettare autonomamente interventi, servizi ed eventi di utilità sociale per il contesto, il quartiere, la comunità per il quale sono pensati, stimolando la partecipazione costruttiva alla vita socio-culturale della città e nei quartieri".

I progetti finanziati sono i seguenti: "Narrazioni Urbane" presentato dall'Associazione Corsia d’emergenza; "(Anti)corpi" presentato dall'Associazione Get Up Aps; "Novella Vaga" presentato dal gruppo informale rappresentato da Maris Sebastian Croatto, "Sytorytelling: all’osso delle storie" presentato dal gruppo informale rappresentato da Alberto Comelli.

NARRAZIONI URBANE. Questo progetto vuole coinvolgere i partecipanti in una forma artistica che sappia coniugare l’atto performativo con l’intervento attivo nella creazione, con particolare attenzione per chi non frequenta abitualmente il teatro e le arti, capace di generare nuovi spazi artistici esterni da quelli convenzionali (teatri, cinema, musei, centri storici) preferendo luoghi urbani non convenzionali come periferie, quartieri, giardini pubblici, percorsi.

L’idea si basa sul coinvolgimento di giovani artisti under 35 in percorsi creativi a vocazione sociale per l’acquisizione di competenze culturali trasversali nell’organizzazione di eventi dal vivo.

(ANTI)CORPI. Obiettivo del progetto è quello di sostenere forme di espressione culturale, di aggregazione e protagonismo giovanile per contrastare gli effetti del periodo emergenziale appena vissuto e favorire la partecipazione dei giovani nei servizi pubblici e negli spazi associativi.

Nello specifico (ANTI)CORPI si propone di costruire spazi laboratoriali di confronto destinati a giovani della città, animati da diversi linguaggi artistici per promuovere le life skills legate alle relazioni efficaci; favorire la fioritura di relazioni tra pari basate su fiducia e non giudizio; sostenere la scoperta dei diversi spazi della città destinati ad adolescenti e giovani adulti. Permettere ai giovani di conoscere, abitare e sperimentarsi in spazi diversi in gruppo, facilita lo sviluppo del loro senso civico declinato nella capacità di stare con gli altri.

NOVELLA VAGA si pone come obiettivo principale la creazione di un collettivo composto da giovani cineasti e amanti del cinema desiderosi di realizzare opere cinematografiche originali e rilevanti per il contesto sociale udinese. Il collettivo sarà chiamato a realizzare diversi cortometraggi partendo da un unico soggetto cinematografico riguardante il tema “La salute mentale dei giovani d’oggi”.

Il processo di realizzazione dei prodotti audiovisivi ha come obiettivo l’aggregazione di persone e idee e di formare entrambe in un contesto culturalmente stimolante come quello del cinema: artistico e professionale, concreto ed espressivo.

Storytelling: all’osso delle storie. Con questo progetto si vuole dare forma a un corso laboratoriale di “Storytelling e scrittura creativa per i media visivi”. Assieme all’“Associazione Culturale Rosmini” e del “Sidef - Sindacato delle famiglie del Friuli Venezia Giulia”, in accordi collaborativi con “Il Pellicano ODV, il “Centro Culturale delle Grazie” e avvalendosi della specializzazione professionale di Alberto Bordin, sceneggiatore e romanziere, l’iniziativa vuole offrire gli strumenti ai giovani di Udine, liceali e universitari – favorendo quindi una didattica di orienteering e peer observation, non solo per gli aspiranti narratori, ma anche per gli studiosi di comunicazione e media, pedagogia e gli studenti rivolti alle materie umanistiche.