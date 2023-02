Udine, ecco la lista Fontanini sindaco

'Non fermare il cambiamento' è lo slogan che affianca il simbolo della lista Fontanini sindaco, civica che, insieme a Lega, Forza Italia, Udc, Autonomia responsabile e Identità civica, appoggia il sindaco uscente, Pietro Fontanini, candidato del centrodestra alle prossime elezioni comunali di Udine del 2 e 3 aprile.

"Lo slogan riprende il fatto che negli ultimi cinque anni la città è cambiata ed è stata rinnovata - ha spiegato Fontanini nel corso della presentazione alla Casa della Contadinanza in Castello - quindi rivolgo ai cittadini un appello a non fermare i lavori che dobbiamo continuare, perché Udine si riscopre città europea e vuol essere protagonista della Regione. Questa amministrazione ha realizzato quanto ha programmato cinque anni fa e ora guarda al futuro con nuovi programmi, in continuità con quanto fatto finora".

Parlando della lista che lo appoggia (34 candidati), Fontanini ha indicato che "si tratta di persone che non appartengono a partiti, ma sono tutte espressione della società civile: medici, avvocati, studenti e giovani donne. Questa lista civica è una novità per quanto mi riguarda, perché sono sempre stato espressione di partiti, che ovviamente ci sono anche nelle liste che mi appoggiano".

Nella civica è capolista Mariangela Fantin, presidente Andos, poi ci sono l'ex capitano dell'Udinese Valerio Bertotto, l'assessore comunale all'Urbanistica Giulia Manzan, il docente Antonino Morassi e il direttore del Dipartimento di Chirurgia generale di Udine, Roberto Petri. Tra i progetti chiave, Fontanini ha segnalato, a margine della presentazione, la realizzazione "del Palasport Carnera 4.0, perché - ha concluso - il palazzetto dello sport possa contenere 7.000 spettatori e ospitare la serie A di basket, ma anche diventare contenitore di spettacoli e altre iniziative culturali".