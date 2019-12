Udine, ecco la nuova via Mercatovecchio... e la pietra piasentina?

Ieri sera è stato tolto il telo in nylon che celava la nuova pavimentazione di via Mercavocchio. Una volta eliminata la copertura, i primi 20 metri della strada hanno quindi svelato ai cittadini come sarà la storica arteria che sarà compleata, lo ricordiamo, verso febbraio del 2020. Il risultato ha destato fin da subito molta curiosità e apprezzamenti, ma c'è anche chi, come la consigliera dem in Consiglio Comunale, Monica Paviotti, che fa notare la quasi assenza nel lavoro di restyling dell'utilizzo della tanto discussa pietra piasentina. «Dov’è finita la pietra piasentina?», si domanda la componente dell'opposizione su Facebook.

«Ricordo bene che il progetto del Comune prevedeva una corsia centrale in cubetti di porfido e due corsie laterali in piasentina, oltre naturalmente ai marciapiedi in pietra. Nel tratto appena realizzato, invece, non c’è traccia delle corsie laterali in pietra piasentina e si vede solo porfido. E pare anche che lo spessore della pietra posata sul marciapiede non sia di 8 cm come da progetto iniziale ma di 5 cm. Se Mercatovecchio, grazie alle agognate opere pubbliche, deve diventare, come sarebbe naturale che fosse, il “salotto” elegante di Udine, la pavimentazione di questo tratto mi pare francamente molto ma molto ordinaria. Ciò impone di capire cosa sia successo - conclude Paviotti - e di andare a fondo della questione e non mancheremo di farlo».