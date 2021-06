Udine, ecco le nuove tariffe per la Tari

“La Giunta di Udine, riunitasi oggi in seduta straordinaria, ha approvato la tariffa Tari per l’anno 2021, che segna un lievissimo incremento rispetto al 2020 dello 0,92%”, annuncia l’Assessore al bilancio Francesca Laudicina. L'Amministrazione ha stanziato anche 1,6 milioni per le agevolazioni delle utenze non domestiche.

“Per alcune categorie non domestiche l’abbattimento tariffa attraverso queste agevolazioni, che sono state modulate proporzionalmente all’intensità della chiusure legate alla pandemia e alla conseguente riduzione del fatturato presunto, può arrivare al 75%. Tale modulazione percentuale, introdotta quest’anno, può oscillare dal 10 al 75%. Un bar, ad esempio, avrà una riduzione del 53%, corrispondente alla metà della tariffa annuale”.

“Desidero sottolineare il grande sforzo che è stato fatto con le risorse del Comune per andare incontro a categorie colpite, mantenendo così quanto avevamo promesso. Voglio infine precisare che l’ammontare del contributo per l’abbattimento della Tari è stato definito dopo aver calcolato la tariffa, e non prima”, conclude l’Assessore.