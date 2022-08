Udine, efficientamento energetico alla scuola Bellavitis

“Questa mattina la Giunta ha approvato il progetto definitivo esecutivo relativo ai lavori di efficientemento energetico della scuola secondaria di primo grado E. Bellavitis, finanziati per 170mila euro attraverso i fondi del Pnrr”. Lo ha annunciato durante la conferenza stampa il vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici ed edilizia scolastica del Comune di Udine, Loris Michelini.

“I lavori - ha spiegato Michelini - prevedono la sostituzione dei serramenti esterni esistenti con serramenti nuovi ad alta efficienza energetica che permetteranno un maggiore risparmio e un miglior isolamento acustico”. L’intervento prevede la sostituzione complessiva di trentanove finestre, con un aumento di 5 gradi in inverno e la riduzione di altrettanti gradi in estate.

“Questo lavoro va non solo a rispondere al diritto degli studenti e degli insegnanti di frequentare ambienti salubri e temperati, con temperature calde in inverno e fresche in estate, ma anche a fornire uno strumento per arginare l’impennata dei costi dell’energia”, conclude Michelini.