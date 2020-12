Udine, Francesca Finco nuovo segretario generale

Ha preso ufficialmente servizio il nuovo Segretario Generale del Comune di Udine, Francesca Finco.

Laureata in economia e commercio presso l’Università degli Studi di Trieste ha conseguito nel 2003 l’idoneità a ricoprire il ruolo di Segretario Generale, estesa nel 2009 ai comuni con più di 65mila abitanti, ai capoluoghi di Provincia e alle Province, che ha ricoperto, anche in forma aggregata, in vari Comuni della Regione.

Prima di approdare a Udine ha potuto consolidare la sua importante esperienza amministrativa in realtà complesse e significative della nostra Regione quali Latisana e Monfalcone; in quest’ultimo Comune ha lavorato fino al trasferimento a Udine.

“Ho voluto qui a Udine la dottoressa Finco - ha commentato il Sindaco di Udine Pietro Fontanini - per la sua esperienza, la professionalità e il senso delle istituzioni che ha dimostrato in questi anni. Una città di centomila abitanti come Udine necessita di una figura non solo altamente specializzata ma anche aggiornata rispetto ai nuovi modelli procedurali imposti dall’attuale situazione pandemica e, più in generale, dalla continua evoluzione delle tecnologie”.

Il Segretario Generale ha partecipato oggi alla sua prima seduta di Giunta, inaugurando così la sua esperienza udinese che, come ha sottolineato il Sindaco, “sono certo rappresenterà un motivo di soddisfazione per la dottoressa Finco, per l’Amministrazione, per gli uffici e per tutti i cittadini”.