Udine? Guarda al passato

"Ho sostenuto con convinzione i coraggiosi cittadini che hanno voluto promuovere un ricorso al Tar contro il porta a port, ma forse è vero che non spettava alla magistratura la decisione, perché compete al Sindaco governare la città", commenta la consigliera comunale del Pd, Cinzia Del Torre. "Lo faccia pure dunque, valuteranno i cittadini il disastro di questa Giunta: se la grottesca improvvisazione dimostrata in via Aquileia è motivo di ilarità nei bar di Udine, col “porta a porta” non riderà più nessuno, e, alla fine, nemmeno il Sindaco che oggi crede di aver vinto".

"A Udine parte la raccolta rifiuti porta a porta, proprio mentre, da Nord a Sud, tante città come Parma, Palermo, Acireale, Belluno, Reggio Calabria, Padova e Sassuolo, - solo per citarne alcune - lo stanno abbandonando per adottare sistemi tecnologici più adatti al secolo in cui viviamo. Il meccanismo del porta a porta spinto, alla Fontanini, è tipico degli anni ’90 del secolo scorso, l’epoca in cui, infatti, fu adottato in altri Comuni della Regione, ma la Giunta di Udine governa con lo specchietto retrovisore. Purtroppo questa Giunta sta portando indietro la città di 20 anni, invece di promuovere i passi avanti che Udine meriterebbe. La confusione, soprattutto nei condomini, sarà totale e i bidoni delle immondizie, invece di sparire, invaderanno entro breve strade e marciapiedi", conclude Del Torre.