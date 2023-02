Udine, Hse gestirà 190 edifici pubblici

Partito a inizio febbraio il servizio di gestione energia e calore degli edifici del Comune di Udine con HSE Hera Servizi Energia: grazie agli interventi di riqualificazione energetica si stima una riduzione dei consumi di oltre 38 milioni kWh nei 15 anni della concessione, equivalenti a 7.400 tonnellate di CO2 non emesse in atmosfera.

Sono stati presentati ufficialmente oggi a Palazzo D’Aronco i contenuti della convenzione tra Comune di Udine e HSE Hera Servizi Energia relativa al servizio di gestione dell’energia e del calore negli edifici del Comune di Udine e che prevede interventi di riqualificazione energetica che determinerà negli anni una significativa riduzione dei consumi e delle emissioni in atmosfera. Presenti alla presentazione il Sindaco Pietro Fontanini, il Presidente di Hera Servizi Energia Casimiro Fornasiero, l’Amministratore Delegato di AcegasApsAmga Roberto Gasparetto e il Vicesindaco Loris Michelini.

Alcuni numeri: 193 edifici comunali, oltre 38 milioni kWh in meno in 15 anni, per 7.400 tonnellate di CO2 risparmiate all’atmosfera, equivalenti alle emissioni di 500 auto. La convenzione fa seguito all’aggiudicazione della gara per la gestione degli edifici del Comune di Udine. In questi giorni l’Amministrazione ha infatti avviato il servizio che vedrà la gestione di tutti e 193 gli edifici comunali da parte di HSE: una gestione sicura e controllata che include una serie di molteplici servizi come la conduzione e manutenzione degli impianti termici, sia ordinaria che straordinaria, il censimento e l’anagrafica tecnica di tutti gli impianti, l’attività di diagnosi energetica e l’aggiornamento delle APE. Tutto ciò vedrà anche da parte di HSE un investimento pari a 8,7 milioni di euro nell’arco dei primi 3 anni di concessione, ma gli interventi di riqualificazione energetica previsti lasceranno in eredità al Comune di Udine e ai suoi cittadini un sistema energetico più green ed economico.

“Ho sostenuto fin da subito l’utilità di questa convenzione - ha commentato il Sindaco Fontanini - perché sono convinto del fatto che la soluzione del partenariato tra pubblico e privato rappresenti la strada maestra attraverso la quale adeguare progressivamente il patrimonio immobiliare della Pubblica Amministrazione, spesso di pregio ma inevitabilmente vecchio, alle nuove esigenze dettate dalla sensibilità ambientale maturata dall’opinione pubblica negli ultimi anni e dalle emergenze energetiche e climatiche che rappresentano le sfide principali del nostro presente e del nostro futuro. Desidero ringraziare HSE per questa collaborazione che pone la città di Udine all’avanguardia in questo genere di progetto”.

“È motivo di orgoglio poter contribuire allo sviluppo sostenibile della città – ha aggiunto il Presidente di HSE Casimiro Fornasiero – continuando a garantire un servizio che quotidianamente accompagna il lavoro di uffici, scuole, palestre e incontri della vita sociale di Udine. Hera Servizi Energia è una realtà di primaria importanza nel suo settore e rappresenta una concreta e consistente risposta alla fiducia che l’amministrazione comunale nel 2014 ha dato all’allora AcegasAps e al Gruppo Hera, il partenariato tra pubblico e imprese è un’opportunità per la crescita del sistema”.

I numeri del contratto e gli interventi previsti

Dei 193 edifici che verranno gestiti da HSE oltre la metà sono costituiti da scuole (46), edifici di destinazione sociale (63) e culturale (19), i restanti sono invece uffici comunali e strutture sportive. Sul 63% di questi edifici HSE non si limiterà a gestire gli impianti esistenti, intervenendo per migliorarne le prestazioni energetiche: l’attuale fabbisogno di energia termica annuale è infatti è prossimo ai 19 milioni di kWh, inclusi 116 mila kWh derivanti da 2 caldaie a gasolio ed i 4 milioni dikWh delle sedi teleriscaldate. Gli interventi che HSE realizzerà nei prossimi anni porteranno il fabbisogno annuale a 16 milioni di kWh, eliminando completamente l’uso del gasolio. Tra le azioni che permetteranno di raggiungere questi risultati HSE installerà oltre 6000 m2 di cappotto termico su 10 edifici a cui si aggiungono 11.50 0 m2 di isolamento sul sottotetto di 12 edifici. Un esempio di riqualificazione è rappresentato dalla scuola secondaria di primo grado Valussi che attraverso gli interventi programmati andrà a risparmiare il 18% dei suoi consumi di energia termica. Inoltre, il piano prevede di introdurre sistemi energetici da fonti rinnovabili per avviare la transizione energetica, in particolare verranno installati impianti fotovoltaici per 228 kWp abbinati a pompe di calore e un impianto solare termico da 25 m2.

Valore aggiunto per i servizi energia e calore

HSE, Hera Servizi Energia, porterà come valore aggiunto la propria competenza per erogare un servizio di manutenzione e conduzione degli edifici a 360 gradi, ponendosi come interlocutore unico per ogni necessità dell’ente proprietario degli stabili. L’azienda, nata dall’aggregazione di ASE, AcegasApsAmga Servizi Energetici, e HSE, Hera Servizi Energia, con le proprie maestranze è diffusa capillarmente in tutto il territorio del nord est Italia con operatori specializzati in ogni servizio richiesto.

Contributo al Piano per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) del Comune di Udine

Il Comune di Udine ha aderito al Patto dei Sindaci per il clima: anche gli interventi di HSE previsti sono quindi stati studiati per contribuire a loro volta a tali obiettivi. In particolare, il Piano per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) del Comune di Udine ambisce a ridurre le emissioni di CO2 del 43% al 2030 rispetto al 2006. Gli interventi di HSE si inseriscono tra le azioni che il Piano identifica per raggiungere questi obiettivi sfidanti. In particolare, si agirà per risparmiare energia termica negli edifici comunali, installare impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonti rinnovabili e supportando lo sviluppo delle comunità energetiche mettendo a disposizione il know-how dell’Azienda.