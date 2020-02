Udine, il Comitato delle Periferie 'bacchetta' il Comune

Continuano le lamentele dei cittadini sul nuovo sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta introdotto dal Comune di Udine. Anche il Comitato Spontaneo delle Periferie lamenta la situazione, in particolare nella zona di Laipacco. “Debbo a malincuore stigmatizzare la condotta dell’Amministrazione comunale”, spiega il presidente del Comitato, “che, con un'arroganza per la verità mai riscontrata nelle precedenti Giunte cittadine e disconoscendo in toto le promesse elettorali fatte, sta degradando la vivibilità delle zone residenziali della città. Già ora al mattino troviamo i cassonetti stracolmi di rifiuti: cosa succederà quando saranno ritirati dalle strade?”.

“Noi – proseguono dal Comitato - siamo sorti per tutelare in primis via Buttrio e via Prasingel. Abbiamo cercato la collaborazione con le Istituzioni, consci del fatto che i problemi non si risolvano con la bacchetta magica. Siamo stati propositivi, indicando anche per questo problema della raccolta rifiuti una soluzione ad hoc, con l'istituzione di un'isola ecologica attrezzata di cassonetti intelligenti in zona Laipacco. Si sarebbe trattato di adeguare l’area già esistente e funzionale. L'investimento economico iniziale avrebbe potuto essere facilmente recuperato dall'azzeramento dei passaggi per la raccolta casa per casa e l'Amministrazione avrebbe certamente tratto profitto da questo sistema. Restiamo in attesa di risposte, pronti anche a esplorare altre vie meno collaborative per farci ascoltare”.