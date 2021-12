Udine, il pagamento della Tari slitta senza oneri

“Considerato che alla data del 27 dicembre la consegna degli avvisi Tari non si è ancora conclusa, i pagamenti potranno essere effettuati anche oltre questa data senza che vengano applicate sanzioni o altri oneri”. Così Francesca Laudicina, assessore al bilancio, aggiungendo che “le procedure per garantire il secondo recapito hanno purtroppo comportato un ulteriore slittamento dei tempi tecnici, malgrado gli sforzi per trasmettere in tempo gli avvisi”.

“Siamo sinceramente rammaricati per questo disagio – chiude Laudicina - che prescinde tuttavia dall’amministrazione. Ci siamo mossi con la massima sollecitudine per informare i cittadini e rassicurali rispetto a tempistiche modificate per cause di terzi”.