Udine in 15 tappe, De Toni sceglie la mobilità sostenibile

Tre appuntamenti, ognuno suddiviso in cinque tappe di un'ora ciascuna. A piedi, in bici o con un piccolo mezzo elettrico. Insomma, un giro all'insegna della mobilità lenta e sostenibile che consentirà al candidato sindaco Alberto Felice De Toni di attraversare Udine, da Nord a Sud, da Est a Ovest, durante la campagna elettorale in vista delle elezioni comunali del 2 e 3 aprile.

Si parte già questo sabato, 18 febbraio, alle 8.30 con una colazione nel panificio pasticceria in piazza ai Rizzi. Da qui, De Toni, che si muoverà lungo i circa 8 chilometri e mezzo del tragitto con un piccolo mezzo elettrico guidato dall'attuale capogruppo Pd in consiglio comunale, Alessandro Venanzi, si sposterà verso il Twjst bar di via Chisimaio 131 nel quartiere di San Domenico, per un'altra pausa stavolta accompagnata da un caffè. Alle 11 i partecipanti arriveranno al Parco Moretti per una passeggiata all'interno della grande area verde che si estende dietro la Questura.

Alle 12.15 la penultima tappa-aperitivo alla trattoria “Al Contadino” (via Pozzuolo 204 nel quartiere di Sant'Osvaldo), mentre il percorso terminerà alle 13.45 all'Antica Osteria Da Pozzo in piazzale Cella.

Già in programma gli altri due appuntamenti che toccheranno, sempre il sabato mattina, tutti gli altri quartieri di Udine. "Un modo simpatico e informale all'insegna della mobilità lenta e sostenibile – spiega De Toni – che ci permetterà di incontrare cittadine e cittadini, dialogare con loro, ascoltare proposte e raccontare il nostro progetto che vogliamo costruire insieme per una nuova Udine".