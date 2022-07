Udine in piazza per la pace

Sabato 23 luglio, anche la Cgil Udine sarà in piazza e parteciperà alla Giornata Europea di mobilitazione per la pace.

L’iniziativa, denominata “Tacciano le armi, negoziato subito!!!”, si svolgerà alle 18 in piazza XX Settembre e sarà preceduta da un volantinaggio.

L’iniziativa, oltre che dalla Cgil di Udine, è promossa da Comitato Stop Ttip udine, Anpi, Arci, Centro Balducci Zugliano, Cevi, Comitato No AD, Donne in nero, Legambiente, Libera contro le mafie, Libertà e Giustizia, proDES Fvg, Rete Dasi Fvg e Udu.

Anche Europa Verde e Sinistra Italiana sostengono convintamente la manifestazione di Udine. "Siamo fermamente convinti dell'importanza di una risoluzione pacifica dell'invasione russa in Ucraina", commentano il segretario regionale di SI, Sebastiano Badin, e i portavoce di Europa Verde Fvg Daniele Andrian e Tiziana Cimolino.

"Un conflitto che imperversa in Europa da ormai 150 giorni e che ha già provocato migliaia di morti e milioni di sfollati seminando dolore e distruzione. L'Europa sanguina. Fermo restando il diritto degli ucraini di difendersi, chiediamo che tutti gli sforzi nazionali ed internazionali siano mirati all'avvio di una conferenza internazionale di pace. Una pace che dovrà essere duratura. Questa guerra, come tutte le guerre in giro per il mondo, deve cessare. La pace è l'unica vittoria possibile. Per gli ucraini e per i russi vittime dell'imperialismo di Putin".