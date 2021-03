Udine, incontro tra Fontanini e il Prefetto Marchesiello

Si è tenuto a Palazzo D'Aronco un incontro tra il Sindaco di Udine Pietro Fontanini e il nuovo Prefetto Massimo Marchesiello.

“Durante questo incontro - ha spiegato il Sindaco - abbiamo avuto modo di parlare, tra le altre cose, della manifestazione che alcune decine di negazionisti hanno tenuto sabato scorso in piazza Primo Maggio senza rispettare le normative anti covid. Un comportamento che è non solo irresponsabile ma anche irrispettoso verso gli altri perché il diritto di esprimere le proprie idee non può venire prima dei doveri che tutti abbiamo nei confronti della nostra comunità. Il Prefetto mi ha garantito che chi non indossava la mascherina ed era residente in altri comuni sarà sanzionato”.