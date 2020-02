Udine, l'ordinanza anti-alcol diventa permanente

Il Comune di Udine continua la sua battaglia per il decoro pubblico e, in particolare, per il contrasto al consumo di alcolici. La Giunta Fontanini ha, infatti, deciso di rendere definitiva l’ordinanza anti-alcol in Borgo stazione (in vigore fino al 20 febbraio) e ha stabilito una modifica al regolamento della Polizia locale. Nel dettaglio, la principale novità riguarda l’istituzione di una zona rossa, all’interno della quale non sarà consentito consumare alcolici sulla pubblica via.

“Ovviamente – spiega l’assessore comunale alla sicurezza, Alessandro Ciani - nei bar e nei relativi spazi esterni si potrà continuare a fare l’aperitivo senza problemi. Discorso diverso per chi, invece, sarà sorpreso a bere sulla pubblica via. I residenti hanno accolto di buon grado il provvedimento, che riguarderà l’area del quartiere delle Magnolie, dove si era registrato con maggiore frequenza e diffusione il fenomeno di gruppi di persone che si ubriacavano in strada. L’abbiamo combattuto con questa ordinanza e adesso non vogliamo che ritorni”.

Per chi non rispetta i divieti è prevista una multa da 100 a 300 euro, oltre all’ordine di allontanamento di 48 ore. In caso di violazione, il questore - nel caso in cui ci siano problemi di sicurezza pubblica - potrà adottare il Daspo urbano, che può avere una durata fino a 12 mesi. La violazione del Daspo sarà punita con l’arresto da sei mesi a un anno.

La zona rossa (vedi mappa) comprende l’area delimitata da viale XXIII Marzo, viale Trieste, piazzale Oberdan, via Renati, via Caccia, piazzale Osoppo, via San Daniele, piazzale Diacono, via Bassi, piazzale Cavedalis, viale Ledra, piazzale XXVI Luglio, viale Duodo, piazzale Cella, via Delle Ferriere, viale Europa Unita e piazzale D'Annunzio.