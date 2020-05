Udine, mancata collaborazione sul trasporto scolastico

“Spiace molto che la Giunta comunale di Udine non abbia accettato l’ordine del giorno sul trasporto scolastico. Un’occasione mancata per dare segnale di coesione tra forze politiche e anticipare una risposta concreta alle famiglie, comunque prevista dal Decreto Rilancio”. Lo affermano le consigliere Pd Eleonora Meloni e Sara Rosso, firmatarie di un odg presentato dal gruppo dem in sede di variazione al bilancio comunale per l’erogazione dei buoni spesa.

"Si proponeva infatti l'avvio di un'interlocuzione con Saf per la proroga della validità dell’abbonamento annuale scolastico stante l’inutilizzo a causa del lockdown, o un eventuale storno sul prossimo anno, come sancito dal Governo all'articolo 215 del decreto. Le famiglie ad agosto 2019 hanno versato l’intera quota dell’abbonamento (agevolata dai contributi regionali) ma nella realtà ne hanno potuto fruire solo per pochi mesi”.

“Avremmo potuto anticipare i tempi e dare un chiaro segnale di collaborazione tra forze politiche. Lunedì 18 maggio eravamo ancora in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Rilancio e l'approvazione unanime dell'Ordine del Giorno avrebbe rappresentato un atto di attenzione alle esigenze delle famiglie e di leale collaborazione tra le parti".

“Nonostante ciò - concludono le consigliere - come opposizione continueremo ad adoperarci per essere concreti e propositivi in consiglio, sottoponendo le istanze raccolte da un costante ascolto del territorio. Auspichiamo, infine, altrettanta condivisione d’intenti anche dalla maggioranza e non preclusioni di campo aprioristiche, che in questa situazione di emergenza danneggiano solo i cittadini”.