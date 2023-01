Udine, nuove misure per gli allevamenti

Nuove misure per gli allevamenti aziendali e intensivi nelle zone agricole a Udine. Questa mattina la Giunta comunale, riunita in seduta straordinaria, ha dato il via libera alla delibera di approvazione che verrà discussa nel prossimo Consiglio comunale, illustrata dall’Assessore all’urbanistica Giulia Manzan, che introduce alcune modifiche alle norme del piano regolatore per “ridefinire le distanze tra allevamenti aziendali e zone residenziali”.

“C’era bisogno di adeguare le norme per tutelare i residenti sotto il profilo ambientale e dal punto di vista della qualità dell'abitare e contestualmente consentire uno sviluppo corretto delle attività agricole al fine di ridurre gli impatti con gli insediamenti residenziali e di conseguenza migliorare la coesistenza tra l'abitare e il produrre. Una prima modifica riguarda la definizione tra allevamento di carattere aziendale e industriale attraverso l’introduzione del parametro UBA (unità di bestiame adulto), ovvero l’unità che consente di determinare la densità dell’allevamento rispetto alla superficie agricola utilizzata; le altre modifiche riguardano l’introduzione del parametro di distanza tra allevamenti zootecnici e case isolate e la localizzazione delle attività di allevamento che viene destinata solo alle zone agricole E5 –E6."

“La proposta di variante, che non ha ricevuto osservazioni durante il periodo di pubblicazione previsto per legge, verrà presentata per l'approvazione nel prossimo Consiglio Comunale al fine di portare a termine l'iter. Ricordo che lo studio di revisione e integrazione della norma del piano regolatore è iniziato con confronto con le amministrazioni comunali confinanti di Tavagnacco, Reana del Rojale e Povoletto, e le associazioni di categoria, con l'intento di assumere forme di regolamentazione coordinate ed omogenee e con la redazione di uno studio conoscitivo con cui sono state mappate la localizzazione e la consistenza degli allevamenti presenti sul territorio comunale e a confine”, conclude Manzan.