Udine, oggi Consiglio comunale in Castello

"Oggi, alle 16, il Consiglio Comunale di Udine si riunirà, per la prima volta nella sua storia, nel Salone del Parlamento del Castello, uno dei più antichi esempi di espressione democratica in Europa", scrive in un post su Facebook il sindaco Pietro Fontanini.

"Faremo il punto sulla gestione dell’Emergenza con gli interventi già messi in campo dall’amministrazione per proteggere i cittadini dal contagio, aiutare fin da subito le attività economiche con la sospensione fino a ottobre delle tasse comunali e con gli aiuti messi immediatamente a disposizione a favore delle famiglie in difficoltà attraverso i buoni spesa".

"Per la fase della ripartenza, invece, abbiamo già raddoppiato le superfici pubbliche a disposizione degli esercenti in città e apriremo i centri vacanza per aiutare quei genitori che stanno riprendendo il loro lavoro. Si aprirà, quindi, il periodo in cui utilizzeremo le consistenti risorse, che superano abbondantemente i 10 milioni di euro, per supportare l’economia cittadina, bloccata per quasi tre mesi, ma soprattutto per gli investimenti che faremo in opere pubbliche per il rilancio della città", conclude Fontanini.