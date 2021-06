Udine, pre-intesa sul contratto integrativo del personale non dirigente

Si sono concluse con la firma della preintesa del contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente per la parte economica 2021 le trattative intercorse in questi mesi tra la delegazione datoriale del Comune di Udine, composta dal Segretario Generale Francesca Finco e i Dirigenti Giangiacomo Martinuzzi e Lorenzo Agostini, e la Rappresentanza Sindacale Unitaria.

“Questo accordo, che rappresenta sicuramente un successo per l'intera Amministrazione comunale - ha commentato il Sindaco di Udine Pietro Fontanini - si concretizza in due novità: la prima riguarda le importanti risorse stanziate per il riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali al personale, la seconda l'approvazione dei criteri per l'attribuzione degli incentivi tecnici. Questo assume particolare rilevanza in questa fase di forte ricambio generazionale, perché garantisce ai dipendenti di esprimere al meglio le proprie competenze e all'Amministrazione di riconoscerne, anche economicamente, impegno e capacità”.

“È stato un confronto - ha sottolineato il Segretario Generale - su temi importanti per la qualità del lavoro e per la qualificazione del personale dipendente, proficuo e sereno e grazie al contributo di tutti si è arrivati in tempi celeri ad un accordo oltre che sulle risorse della produttività per l'anno 2021 anche sui criteri per gli incentivi tecnici da tempo atteso”.

“Si tratta - ha aggiunto l’Assessore al personale Fabrizio Cigolot - di un accordo ricco di contenuti che sviluppa e amplia il rapporto positivo che si è sviluppato tra Amministrazione, RSU e organizzazioni sindacali per il tramite delle rispettive rappresentanze con il supporto dell’ufficio del personale. Importante è sottolineare che quest'anno si possono estendere ad un maggiore numero di dipendenti le risorse destinate alle progressioni professionali. Oggi, con la ridefinizione dei criteri di accesso, tutti i dipendenti con almeno tre anni di anzianità presso il Comune di Udine potranno partecipare alla procedura per l'assegnazione delle progressioni economiche, che saranno poi assegnate d'ufficio sulla base della qualità del lavoro svolto e dei risultati raggiunti”.