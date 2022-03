Udine ridisegna il suo piano della mobilità

La Giunta ha approvato, nella seduta odierna, due documenti con i quali si andrà a ridefinire la mobilità all’interno del territorio comunale di Udine.

Il primo documento riguarda la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale con cui si approverà il Biciplan e prevede la discussione delle osservazioni pervenute agli uffici durante il periodo di pubblicazione di trenta giorni previsto dalle direttive del Ministero. Successivamente la Regione, con l’approvazione del Premoci - Piano regolatore mobilità ciclistica regionale permetterà la piena attuazione del Piano.

“Questo passaggio - ha commentato il Vicesindaco Loris Michelini - contiamo che sia risolto in breve tempo, vista la scelta di affidarsi agli stessi professionisti che hanno redatto il piano regionale. Sulla base di questo documento - ha proseguito Michelini - l’Amministrazione potrà già muoversi nei confronti della Regione per la richiesta di contributi. Il Comune di Udine è infatti uno dei primi ad avere predisposto questo piano, nella convinzione che la partita, in questa caso, vada giocata d’anticipo, guadagnando domani tempo prezioso per la sua attuazione”.

L’altra delibera approvata riguarda il Piano Generale del Traffico Urbano, anche in questo caso contenente le osservazioni pervenute agli uffici e in attesa dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale.

“Con questo passaggio - ha aggiunto Michelini - andiamo a sanare una situazione viziata che perdurava da anni. Oggi abbiamo infatti abrogato il regolamento approvato nel 2004 che ha portato a un accesso di fatto indiscriminato alla zona a traffico limitato e riportato in capo alla Giunta la valutazione delle richieste, a differenza di quanto fatto, per un errore procedurale, all’epoca con il coinvolgimento in questa valutazione del Consiglio. Abbiamo inoltre definito il perimetro di quella che sarà la nuova ztl e area pedonale”.

“Con questi passaggi - ha commentato il Vicesindaco e Assessore alla mobilità Loris Michelini -, andiamo a mettere ordine in un ambito delicato, perché riguarda la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini, della mobilità. Ringrazio i soggetti che hanno espresso il loro parere ai due documenti e il Consiglio per l’atteggiamento costruttivo che sono certo manterrà in fase di approvazione dei due documenti”, conclude Michelini.