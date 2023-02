Udine, Salvini pronto a risolvere il tema del nodo ferroviario

Il ministro Matteo Salvini è intervenuto telefonicamente al congresso provinciale della Lega di Udine. Il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha annunciato che presto vedrà il sindaco della città Pietro Fontanini con l’obiettivo di trovare i fondi necessari per il completamento del nodo ferroviario.

All’appello mancano 75 milioni e da anni il progetto è fermo al palo. “Siamo determinati a sbloccare, accelerare, accogliere le richieste degli enti locali” afferma Salvini.

“Durante la chiamata del Ministro e segretario federale Lega Matteo Salvini al congresso provinciale Lega Udine, sono stati toccati diversi punti e richieste del territorio friulano. La sua disponibilità ad attivarsi in prima persona per trovare i fondi necessari per completare il nodo ferroviario di Udine è l’ennesima dimostrazione di quanto Salvini e la Lega al Governo siano la voce dei territori e cerchino di sbloccare, accelerare e accogliere il più possibile le richieste degli enti locali", dichiara in una nota il Senatore e coordinatore regionale Lega Fvg Marco Dreosto.