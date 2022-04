Udine, Sara Rosso lascia il Pd

"Dopo tanti anni di impegno e militanza nelle istituzioni e fuori di esse, comunico con rammarico che il mio percorso politico e di vita nel Partito Democratico s'interrompe, per una crescente distanza dalle modalità, dalle scelte e talvolta dai valori che ne connnotano l’azione", annuncia l'ex esponente dem Sara Rosso.

"A partire dall’11 aprile pertanto aderirò a Open Fvg - il gruppo politico rappresentato in Consiglio Regionale da Furio Honsell - per dare il mio contributo alla creazione di un soggetto politico diverso dal Pd, ma organico al centrosinistra e al mondo del progressismo, maggiormente sensibile alle realtà e ai bisogni della nostra comunità, a partire da quelli in condizione di maggiore disagio".

"E’ importante per me precisare che l’addio al Pd non pregiudica il rapporto di stima e di affetto con le tante amiche e amici, compagne e compagni con le quali ho lavorato in questi anni e che rimarrò comunque nel gruppo del Pd in Consiglio comunale per rispetto ai tanti cittadini e alle tante cittadine che nel 2018 hanno dato fiducia non solo a me come persona singola, ma anche alla lista politica nella quale ero candidata".

Furio Honsell ha commentato l’ingresso in Open Fvg esprimendo soddisfazione perché “l’ingresso di Sara Rosso nella nostra realtà politica è un fatto di grande importanza per tutto il nostro movimento e un elemento di chiarezza per la coalizione nel suo complesso. Ho sempre supportato e condiviso le molte battaglie politiche e civili condotte da Sara, siamo sempre stati uniti dalla stessa volontà di non lasciare mai nessuno indietro e sono certo che il suo contributo si renderà prezioso per consolidare Open FVG a livello territoriale, anche in vista delle prossime competizioni regionali e comunali".