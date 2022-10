Udine scende in piazza per le donne iraniane

In piazza per sostenere la libertà delle donne iraniane e la richiesta di democrazia e diritti di un intero popolo. L'appuntamento è per sabato 15 ottobre, dalle 16.30, in piazza XX Settembre, a Udine.

La manifestazione, indetta dalle Donne in Nero di Udine, ha raccolto l'adesione di numerose associazioni e organizzazioni sindacali della città e della regione: Donne in Nero Ud, Alfi Lune, ANPI Comitato Provinciale Ud, Arcigay Friuli, Associazione ARUM, Associazion Culturâl El Tomât Aps Buje, Associazione Immigrati Pn , Associazione La Tela, Associazione Luca Coscioni Ud, Centro Misericordia e Solidarietà Aps-Comunità musulmana Ud, CeVI, CGIL Ud, Circolo Legambiente Ud, CISL Ud e Coordinamento Donne Ud, Comitato Stop TTIP Udine, Cooperativa Damatrà, Dalla Parte Dei Bambini Onlus, Gruppo Anna Achmatova, Le Donne Resistenti, Legambiente FVG, Libera Coordinamento Provinciale Ud, Libertà e Giustizia Ud, MCE Gruppo Ud, Misskappa ARCI, Oikos Onlus, Ospiti In Arrivo, Our Voice FVG, Rete DASI FVG, Rete Radié Resch Gruppo Ud, Rete Studenti Medi Ud, Se Non Ora Quando? Ud, Spazio Udine, Time for Africa, USI Ud.