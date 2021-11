Udine, sit-in di protesta contro il nuovo Statuto della Famiglia

"Il Consiglio comunale di Udine lunedì 29 novembre voterà la modifica dello Statuto, riconoscendo i diritti della famiglia come 'società naturale fondata sul matrimonio' riferendosi all'art.29 della Costituzione. Un articolo scritto nel 1947 in un contesto sociale completamente diverso. Si escludono di fatto migliaia di famiglie. Questo anacronistico 'aggiornamento', puramente ideologico, non può trovarci indifferenti", denuncia il consiglio direttivo di Arcigay Friuli Odv.

"Vista questa allarmante modifica - prosegue l'Associazione - abbiamo intenzione di organizzare un sit-in di provesta lunedì dalle 17 Arcigay Friuli in Largo Ospedale Vecchio (e non sotto i portici di Palazzo D'Aronco come inizialmente previsto). Sono graditi cartelli di protesta. La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, con mascherine e distanziamento".