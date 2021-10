Udine, sit-in di solidarietà per Mimmo Lucano

A Udine un centinaio di persone hanno partecipato al "Sit-in di solidarietà a Mimmo Lucano" che si è tenuto nel tardo pomeriggio in piazza San Giacomo. L'evento, organizzato dalla onlus Ospiti in Arrivo e che ha visto anche la partecipazione dell'Anpi, è stato l'occasione per ribadire il concetto che "l'accoglienza non è reato".

"La condanna a 13 anni e due mesi di Mimmo Lucano ci dà l'occasione di ripassare cosa è legale e cosa no in Italia", hanno spiegato gli organizatori pubblicizzando la manifestazione.

"Sono legali i centri di prigionia, deportazione e ricatto chiamati Cpr, le violenze ai nostri sempre più esternalizzati confini, i finanziamenti e gli accordi con Libia e Turchia e i loro campi di tortura, le morti in mare e sulla rotta balcanica, l'irregolarizzazione e la precarizzazione delle vite delle persone migranti, il loro confinamento in luoghi concentrazionari come le navi-quarantena e i grandi centri di "accoglienza", lo sfruttamento e la ghettizzazione di chi lavora nei campi per qualche spicciolo la cassetta e vive in baraccopoli che periodicamente prendono fuoco, è legale restare ciechi davanti alla sofferenza del popolo afgano promettendo evacuazioni per poi sparire", spiegano.

"È invece oggetto di criminalizzazione chi questa repressione la contrasta e chi agisce in solidarietà con le persone migranti, e Lucano non è certo l'unico a fare le spese di questa "giustizia": solo un mese fa la Rete Solidale Pordenone ci ha raccontato che nove richiedenti asilo e tre attiviste saranno presto processati, e ricordiamo l'inchiesta contro Mediterranea Saving Humans, quella contro Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi di Linea d'Ombra ODV a Trieste, le accuse contro nostri stessi attivisti".