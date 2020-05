Udine sottoscrive il piano di proposte dell’Anci nazionale

“Ho sottoscritto con convinzione, assieme ai colleghi di Trieste e Pordenone Serena Tonel, Guglielmina Cucci e Emanuele Loperfido e a più di una settantina di assessori al commercio e alle attività produttive di tutta Italia, il piano di proposte delineato dall’ANCI nazionale che ricalca la strategia che abbiamo definito e che stiamo attuando come Comune di Udine”. Lo dichiara l’assessore alle attività produttive del Comune di Udine Maurizio Franz.



“In questa drammatica fase, nella quale l’emergenza si sta spostando dall’ambito sanitario a quello economico e produttivo, è quantomai necessario che i territori, a partire dai sindaci e dagli assessori alle attività produttive, facciano sentire la propria voce, pretendendo dal Governo non solo informazioni chiare e misure concrete per la tutela del commercio al dettaglio e dell’intero comparto della ristorazione ma anche la possibilità di riaprire subito tutte le attività in grado di garantire la sicurezza di chi ci lavora e dei clienti, almeno nelle città in cui la situazione dei contagi è da tempo stabile o, come nel caso di Udine, in costante miglioramento”.



“Molte delle proposte indicate nel documento programmatico dell’ANCI sono già state definite e attuate da parte del Comune di Udine, come la sospensione dei tributi, la predisposizione di un ampliamento fino al 100% degli spazi esterni destinati ai bar e ristoranti e lo stanziamento di contributi per gli affitti. Ora spetta al Governo fare in modo che la cura, ovvero al gestione dell’epidemia, non comporti la morte di un intero settore dal quale dipende la vita di migliaia di famiglie”, conclude Franz.